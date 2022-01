Quirinale, Mancini, Al Bano e Frassica: quel vizio delle schede farsa

Ci sono sempre stati i voti-farsa, i voti-sberleffo, la goliardia o lo sparo da franco tiratore di scrivere sulla scheda - contro Fanfani - «nano maledetto non sarai mai eletto». E però. Non c’è un Pnrr da mandare avanti, ora? Non esiste un tema che si chiama ricostruzione italiana? Non dobbiamo uscire dalla pandemia e ripartire di slancio, anche perché chi si ferma è perduto? Ma soprattutto: grazie a Mattarella ci siamo affidati a un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati