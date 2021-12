Quirinale, i dubbi nella maggioranza: da Berlusconi a Cartabia, tutti i candidati

Più si avvicina il momento della verità, il voto per l’elezione del nuovo capo dello Stato, più cresce l’allarme. «Perché», come sostiene chi è molto vicino a Mario Draghi, «se la maggioranza di unità nazionale si compatterà su un nome, la faccenda del Quirinale si svolgerà in modo ordinato e non si manderà in rovina il Paese. Se invece un pezzo di maggioranza eleggerà il nuovo Presidente contro l’altro pezzo della maggioranza, sarà il caos»....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati