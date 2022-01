Elezioni Quirinale, come votano i positivi al Covid? La proposta di Fico: drive in nel parcheggio di via della Missione

A pochi giorni dal voto per il prossimo presidente della Repubblica, non è ancora stata risolta la questione riguardante i grandi elettori positivi al Covid o in quarantena, che non hanno la possibilità di accedere alle votazioni. Il presidente della Camera Roberto Fico avrebbe proposto il parcheggio di via della Missione come seggio elettorale, in modalità drive in. La riunione dei capigruppo è ancora in corso.

Voto positivi, la proposta di Fico

Il presidente della Camera ha annunciato che chiederà al governo di fare un passo normativo - senza il quale i positivi non potrebbero votare - per consentire di allestire il seggio drive in. La capogruppo di Iv Maria Elena Boschi ha invitato il governo ad agire rapidamente. Resta in piedi anche l'ipotesi del "Covid hotel", proposta da più parti. I Grandi Elettori al momento sono 1009, divisi tra 630 deputati, 315 senatori, 6 senatori a vita e 58 delegati regionali.