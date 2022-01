Quirinale, Salvini vede Conte. «Trovare un nome condiviso». E Berlusconi verso scelta entro domenica

Matteo Salvini e Giuseppe Conte si sono incontrati oggi a Montecitorio. Sul tavolo del confronto l'imminente elezione del presidente presidente della Repubblica. Come riferisce una nota della Lega, l'incontro tra i due «è stato cordiale: hanno parlato di Quirinale e di governo, chiarendo i propri punti di vista. A proposito di Colle, il leader della Lega ha ribadito che il centrodestra è e resterà compatto in tutte le votazioni. Il faccia a faccia è durato un'ora: Salvini e Conte si sono visti dopo pranzo, in centro». E da fonti qualificate del Movimento 5 Stelle viene sottolineato come il summit di oggi rappresenti «il tentativo», da parte dell'ex premier, di «trovare un nome per il Colle condiviso con il centrodestra». Una 'mission' non impossibile, ma molto complicata: «Conte è certamente consapevole della difficoltà della cosa», spiegano all'Adnkronos le stesse fonti,

Ieri il leader del M5S aveva aveva incontrato il segretario del Pd, Enrico Letta e il ministro Roberto Speranza, rinserrando le fila in vista del voto di lunedì per il Quirinale. Per sottolinearlo avevano anche pubblicato un tweet identico con due parole chiave uguali, due hashtag: #tutti e #responsabilità. «Un segnale unitario importante», come ha spiegato uno dei partecipanti a ridosso dell'incontro. Nel frattempo sembra che Silvio Berlusconi sia sia preso una giornata di riflessione. Il Cav, a quanto risulta all'Ansa, starebbe seriamente valutando di sciogliere la riserva sulla sua eventuale candidatura entro domenica, alla vigilia della prima chiama.