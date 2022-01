Quirinale, Salvini: «Soluzione può essere vicina». Lunga telefonata con Berlusconi

Elezioni del presidente della Repubblica, Matteo Salvini è fiducioso di aver trovato il bandolo della matassa: «La soluzione può essere vicina», e dopo aver convocato una riunione con i governatori si concede una lunga telefonata con Silvio Berlusconi. Ne danno conto fonti di Fi e Lega in una nota: «Il presidente Silvio Berlusconi e Matteo Salvini hanno avuto una lunga e cordiale telefonata - dice la nota -. Al centro del colloquio i principali dossier politici e, in particolare, l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica».

Salvini: «La soluzione può essere vicina»

«Lavoro con fiducia, serietà e ottimimo. La soluzione può essere vicina», ripete Matteo Salvini. Intanto la Lega fa sapere che continuano gli incontri di Salvini: il segretario del Carroccio ha convocato una riunione con i governatori alle 17,30 e con i vertici del partito alle 18. Successivamente vedrà i gruppi parlamentari.

Muro contro Muro su Casellati

La terza votazione per l'elezione del presidente della Repubblica un primo risultato lo consegna ad urne ancora aperte: il centrodestra che fino a ieri aveva fatto dell'unità la sua bandiera, si divide al momento del voto. Forza Italia e Lega optano per la scheda bianca, Fratelli d'Italia sceglie di disertare la prima chiama e poi decide di votare Guido Crosetto. In questo quadro, Elisabetta Casellati, la carta coperta di Matteo Salvini, sembra perdere colpi anche se proprio il rischio di un tentativo di forzare la mano sul nome del presidente del Senato da parte del centrodestra avrebbe portato ad una accelerazione sul campo opposto, con il Pd che avverte il leader della lega: 'Fermati o salta tutto'.

La spia di questa accelerazione potrebbero essere i rumors su un test durante la terza votazione, portato avanti da alcuni settori dei moderati centristi - sul nome di Pier Ferdinando Casini. Voci confermate da alcuni parlamentari, come Julia Unterberger, che hanno dichiarato di averlo votato oggi. Un test che apre a qualsiasi tentativo di soluzione condivisa, a cominciare da quella sul nome dell'ex presidente della Camera. Nel frattempo i pontieri sono al lavoro per evitare che si arrivi al muro contro muro.

Ci sarebbero contatti in corso tra i vertici del Pd e il segretario della Lega per convincere Salvini a non procedere domani con il voto su un candidato di centrodestra perchè - è il ragionamento - così salterebbe la maggioranza. Ma l'ex ministro al momento è irremovibile: 'Spero che Conte e Letta non si fermino ai no. Casellati? È la seconda carica dello Stato, non ha bisogno di essere candidata...'.

In vista di domani però, quando il quorum scenderà a 505 voti, passi avanti non ce ne sono. Il quadro lo fornisce Matteo Renzi, che non esclude un controblitz nel caso domani il centrodestra converga sul nome del presidente del Senato: 'Alla quarta votazione, il centrodestra potrebbe vedere se ha i voti sulla Casellati, ricostruendo una maggioranza gialloverde. Ma allora il centrosinistra farebbe un controblitz, magari con una maggioranza giallorossa. Ma il presidente della Repubblica non si elegge con le gomitatè. L'ex premier smentisce anche i rumors sulla trattativa in corso con Salvini sul nome della Casellati che vedrebbe Italia Viva votare con il centrodestra in cambio della presidenza di palazzo Madama: 'Nessuno me lo ha offerto, ma vi sembro il tipo che dà i suoi voti per uno scambio? Io 'ste cose non le facciò. Un quadro che rafforzerebbe la possibile rapida contromossa che potrebbe prevedere il lancio della candidatura di Casini.