Quirinale, il piano B di Salvini: un candidato trasversale e poi spostare Renzi a destra

Ha fretta di riappropriarsi del boccino che Silvio Berlusconi tiene stretto nella sua mano dal giorno in cui si è proposto come successore di Sergio Mattarella. A meno di una settimana dall'inizio delle votazioni, Matteo Salvini esplicita in maniera sempre più vistosa la sua impazienza. Vuole assumere il ruolo di king maker del centrodestra e, visto che non è bastata la mail rivelata dal quotidiano Il Tirreno inviata da Denis Verdini a Fedele...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati