Quirinale, voti "burla" anche al secondo scrutinio: Baglioni, Al Bano, Frassica, Giletti e Amadeus (bis)

Anche il secondo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica non risparmia voti "burla" da parte dei grandi elettori. Così sono arrivati voti per lo scrittore Fulvio Abbate, per Alessandro Zan (padre dell'omonimo ddl), per Massimo Giletti, per il comico Nino Frassica e conferme per Alberto Angela e Amadeus. E per restare in clima sanremese spuntano voti anche ai cantanti Al Bano, Claudio Baglioni ed Enrico Ruggeri.

Quirinale, voti "burla" anche al secondo scrutinio

Nomi "fantasiosi" era usciti già dal primo spoglio del 24 gennaio: oltre ai già citati Amadeus e Angela, si sono registrati voti per lo storico Alessandro Barbero, per Alfonso Signorini, per l'ex calciatore Dino Zoff e per Claudio Lotito. In un clima di incertezza, la fantasia dei grandi elettori si scatena così.