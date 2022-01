Quirinale, Presutto (M5s): «Su Belloni Grillo è stato ingannato, non si mette alla berlina il fondatore dei 5stelle»

«Il tweet di Grillo su Belloni di venerdì sera? Non c'è mai stata intesa sul capo dei servizi segreti, ma una persona molto autorevole ha chiamato Grillo dicendogli che avevamo chiuso l'accordo e di fatto Grillo, che non era a Montecitorio, è stato ingannato. Mi dispiace perché ho un legame di affetto personale nei confronti del fondatore del Movimento 5 Stelle, ma è stato tratto in inganno». Lo ha detto Vincenzo Presutto, senatore del Movimento 5 Stelle, ai microfoni di Mariù Adamo per MattinaLive, il morning show in onda su Canale 8.

APPROFONDIMENTI LA POLITICA Mattarella presidente bis: gli auguri di Napoli al capo dello Stato LA POLITICA Impianto per rifiuti a Napoli Est, no di Presutto: «A rischio...

«A causa di questa dinamica torbida abbiamo bisogno di un chiarimento interno al Movimento: è una situazione che va spiegata, non si mette alla berlina – ha concliuso Presutto - il fondatore del Movimento 5 Stelle».