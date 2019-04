Radio Radicale, Crimi: «La convenzione non sarà rinnovata»

: «La convenzione non sarà rinnovata. Ha svolto da 25 anni un servizio senza alcun tipo di gara». «La posizione è molto chiara: l'intenzione del Governo, mia e del Mise è di non rinnovare la convenzione con Radio Radicale». Lo ha detto il sottosegretario all' Editoria Vito Crimi interpellato al suo arrivo a un convegno sull'informazione locale in Lombardia. «Nessuno ce l'ha con Radio Radicale o vuole la sua chiusura» ma «sta nella libertà del Governo farlo» ha detto Crimi, affermando che l'emittente «ha svolto da 25 anni un servizio senza alcun tipo di gara e valutazione dell'effettivo valore di quel servizio».