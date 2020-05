Raffaele Piccirillo capo di gabinetto al ministero della Giustizia: chiamato da Bonafede dopo la valanga dimissioni

In via Arenula, il suo è un ritorno. In piena tempesta per le intercettazioni che hanno costretto il salernitano Fulvio Baldi a dimettersi da capo di gabinetto del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, si insedia in quell'incarico un altro campano: Raffaele Piccirillo, 53enne porticese, già gip a Santa Maria Capua Vetere e a Napoli, capo degli affari penali e poi capo dipartimento con il ministro Andrea Orlando del Pd. Una scelta sul sicuro per Bonafede, dopo la bufera che ha travolto Baldi, esponente della corrente di Unicost, intercettato due anni fa a telefono con Luca Palamara, allora leader della sua corrente, mentre discuteva la collocazione al Ministero di due colleghe sempre di Unicost.

Le intercettazioni, pubblicate dal «Fatto quotidiano», fanno sempre parte dell'inchiesta di Perugia che tiene alle corde da un anno la magistratura, dopo aver investito il Csm costringendo alle dimissioni 4 consiglieri, 2 di Unicost e 2 di Mi. Nonostante le sue simpatie per Area, la corrente a sinistra dell'Anm, Piccirillo è stato sempre estraneo a incarichi correntizi e si è conquistato sul campo credibilità e stima, se anche dal presidente dell'Unione delle camere penali, l'avvocato Gian Domenico Caiazza, sono arrivati i complimenti per la nomina. Rigoroso, ma garantista, Piccirillo era tornato nei ruoli della magistratura due anni fa, al Massimario e poi alla Procura generale della Cassazione. Ora il ritorno a via Arenula da capo gabinetto del ministro pentastellato reduce dalle polemiche sul Dap.



L'effetto nuove intercettazioni ha stavolta scosso l'Associazione nazionale magistrati. Dopo il Csm, su cui Bonafede ha annunciato la sua riforma dove ora potrebbe avere una visione tecnica anche Piccirillo, ecco l'Anm. La giunta, che aveva fissato pochi giorni fa le elezioni per il 18 ottobre, è in crisi. Si è dimesso il presidentedi Area e la sua corrente ha avviato un braccio di ferro con Unicost, la corrente di centro di nuovo nella bufera. Il segretario dell'Anm, Giuliano Caputo, è di Unicost con il vice presidente Alessandra Salvadori. Con Mi, la corrente a destra, rimasta sempre all'opposizione, la giunta è dimissionaria. Ieri, in diretta su Radio radicale, il direttivo dell'Anm si è riunito per decidere il da farsi. L'ipotesi principale è stata l'anticipazione di un mese delle elezioni, con una proroga dell'attuale giunta. Una tregua di fatto tra Area e Unicost con Mi, e soprattutto Autonomia e indipendenza cui appartiene il vice segretario Cesare Bonamartini, alla finestra. Restano i tanti nodi, con la magistratura alle prese con una delle sue più gravi crisi del dopoguerra: la riforma del Csm, il peso delle correnti nell'Anm, con la giustizia che va avanti a sprazzi per l'emergenza coronavirus. In questo clima, si insedia Piccirillo, che è anche capo della delegazione italiana nel gruppo di Stati contro la corruzione del consiglio d'Europa. In tutta fretta, Bonafede ne ha chiesto e ottenuto al Csm il collocamento fuori ruolo per il nuovo incarico. In un momento delicato per la realtà giudiziaria italiana.