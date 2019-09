Roma, ancora un rimpasto in Campidoglio: Raggi cambia 4 assessori

Veronica Mammi

Ennesimo giro di poltrone in Campidoglio. Virginia Raggi manda a casa quattro assessori e vara un altro rimpasto per puntellare la giunta nell'ultimo anno e mezzo di mandato da sindaca. La novità politica è l'ingresso nell'esecutivo capitolino dei consiglieri M5S. Basta tecnici, ora politici grillini doc per l'ultima fase, è la linea di Raggi. Che spera in una ripartenza dopo oltre tre anni di grane e affanni.I nomi: viadal Sociale, entra, assessora alle Politiche Sociali in VII Municipio e moglie dell'ex vicepresidente 5S del Consiglio comunale. Fuori anche, le deleghe alla Semplificazione andranno alla sindaca.consigliera M5S, già presidente della Commissione competente, sostituisceal Patrimonio.peralla Mobilità: quest'ultima prende il posto diai Lavori pubblici.