Roma, Raggi revoca il cda di Ama: via Bagnacani

Finisce l'era Bagnacani in Ama. La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un'ordinanza con cui revoca l'intero consiglio di amministrazione della municipalizzata dei rifiuti di Roma.



La decisione è stata comunicata nel corso di una giunta che ha votato una memoria con cui, a quanto si apprende, ha «preso atto» dei disservizi e del mancato raggiungimento da parte della governance degli obiettivi prefissati. Il collegio sindacale sostituirà il Cda per il tempo strettamente necessario alla ricostituzione del consiglio.



I SINDACATI - «Abbiamo chiesto rassicurazioni sia sulle banche sia sugli stipendi. Raggi ci ha detto che gli stipendi non sono in discussione e che è in corso un confronto con le banche che entro la fine del mese verrà risolto», ha spiegato il segretario generale Fp Cgil Natale di Cola al termine dell'incontro in Campidoglio tra i sindacati e la sindaca.



LE REAZIONI - «La revoca del Cda di Ama da parte della sindaca Raggi apre una crisi senza precedenti nell'azienda capitolina. La Raggi dica chi ha sbagliato del M5s nella gestione di Ama, visto che la governano da tre anni. Ad oggi lo scenario che è davanti agli occhi di tutti, al di là delle rassicurazioni di rito dell'Assessore Lemmetti e del dg Giampaoletti, è quello di un'azienda avviata al fallimento o al concordato preventivo. I pagamenti degli stipendi dei dipendenti e quelli dei fornitori sono a rischio». Così in una nota il gruppo capitolino del Pd.



«L'azienda capitolina - prosegue la nota - è un'azienda solida che ha entrate certe attraverso la Tari e che gode della fiducia di fornitori e banche considerando il consistente patrimonio a disposizione. La crisi prodotta in 3 anni di gestione M5s è tutta politica ed ha generato il blocco del bilancio 2017, quello del 2018 e l'assenza di un piano industriale. È l'epilogo di una gestione dissennata gravata da continue guerre interne ai cinque stelle e su cui pesano come macigni le responsabilità della giunta Raggi e del dg Giampaoletti. Portare al dissesto una società come Ama, che attraverso la Tari può pagare stipendi e fornitori, e con l'affidamento del servizio avviato nel 2015 e valido fino al 2025, garantire un volume di affari di sette miliardi, è da criminali. Le responsabilità politiche e giuridiche di distruggere un'azienda sana, sono quindi tutte dell'amministrazione M5s, della sindaca Raggi e dei suoi delegati. Dopo un anno di rinvii la soluzione odierna partorita dal Campidoglio è l'istituzione dell'ennesima cabina di regia per una crisi creata da loro stessi. Ci opporremo con decisione a qualsiasi ipotesi di favorire i privati a fronte di un evidente indebolimento di Ama studiato a tavolino. Come gruppo siamo decisi di andare fino in fondo: porteremo tutti gli atti della sciagurata gestione Raggi nelle sedi istituzionali e in quelle legali. Non lasceremo morire un'azienda importante fatta di tante professionalità e di migliaia di lavoratori qualificati ed onesti.»

Lunedì 18 Febbraio 2019, 11:34 - Ultimo aggiornamento: 18-02-2019 13:26

