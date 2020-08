Raggi: «Ci saranno criticità all'apertura delle scuole, siate clementi»

«Ci saranno criticità all'apertura delle scuole, siate clementi». Lo ha detto il sindaco di Roma Virginia Raggi nel corso di una conferenza stampa. «Lo dico alla stampa, e metto le mani avanti. Sicuramente la riapertura dell'anno scolastico creerà criticità, abbiamo su Roma 1.200 scuole. Stiamo tutti lavorando sulla concretezza e per prevenirle. Siate tutti un pò più clementi, perché la volontà è reagire. Se ci saranno delle criticita si affronteranno. Non puntiamoci il dito perché non serve». Così la sindaca di Roma Virginia Raggi a margine di una iniziativa in una scuola al Trionfale.

Roma, assunzioni flop a scuola di Raggi e ministero: mancano 2.000 docenti

Scuole a Roma. «Impossibile controllare i ragazzi», al liceo Caetani ricreazione cancellata

Ultimo aggiornamento: 12:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA