L'ironico post della sindaca Raggi: «Ladies and gentlemen, Spelacchio is back»

Mercoledì 28 Novembre 2018, 11:53 - Ultimo aggiornamento: 28-11-2018 12:39

"Ladies and Gentlemen @spelacchio is Back in @Roma". La sindaca Virginia Raggi dà l'annuncio con un tweet. Posta l'immagine di un nuovo albero di Natale, rigoglioso e pieno di luci e colori. "Sono tornato e sono uno spettacolo", sottotitolo: "Ci si vede l'8 dicembre in piazza Venezia a Roma, vi sono mancato?". Da brutto anatroccolo a star di Netflix il colosso della tv online, che quest'anno sponsorizza l'abete natalizio nel cuore della Capitale.Per Spelacchio, com'era stato ribattezzato l'albero moribondo che il Comune di Roma aveva sistemato in strada per le Festività del 2017, è l'ora del riscatto. Di più: adesso gestisce un suo profilo twitter da cui "cinguetta" con i romani."I veri attori non vanno in rehab. Si salvano col talento. E io, modestamente, ne ho da vendere", twitta.Lo scorso Natale la figuraccia mondiale per la Capitale. L'albero acquistato (con affidamento diretto) dalla Val di Fiemme per circa 50mila euro arriva nella Capitale già sul viale del tramonto, sfiaccato da un trasporto non a regola d'arte. Sotto gli occhi allibiti di romani e turisti, giorno dopo giorno, l'abete sfiorisce, fino al de profundis. Fa tenerezza a chi lo guarda. Chi passa scatta un selfie, a indelebile ricordo. L'ironia social sull'abete spelacchiato di Roma fa il gior del mondo. Quest'anno il Campidoglio non può sbagliare. E così è ricorso allo sponsor americano. Tutto o quasi è pronto per portare il nuovo albero a piazza Venezia, dove verrà allestita anche un'idonea area selfie. Appuntamento all'8 dicembre. Il nuovo spelacchio is coming soon.