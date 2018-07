Rai, Coletti e Cellini i candidati M5S scelti dal voto on line per il cda Rai

Martedì 17 Luglio 2018, 19:37 - Ultimo aggiornamento: 17-07-2018 20:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Beatrice Coletti con 6.577 voti e Paolo Cellini con 4.253. Sono i primi due nomi indicati dagli iscritti M5s sulla piattaforma Rousseau tra i candidati del Movimento 5 Stelle al Consiglio di Amministrazione della RAI. A seguire ci sono Claudia Mazzola con 4.005 voti, Enrico Ventrice con 2.779 voti e ultimo Paolo Favale con 2.414. Hanno partecipato alla votazione, si legge sul blog delle Stelle, 20.028 iscritti certificati.Coletti, milanese, 49 anni, ha lavorato a Fox, La7 e Fremantle Media Italia ed è stata consulente di Sky. Cellini ha lavorato in Microsoft e Disney e insegna Economia digitale alla Luiss.«La Rai diventa una grande azienda e si salva se sarà una Rai indipendente, libera e dove il merito e, solo il merito, agisce nelle scelte. Deve finire l'era delle appartenenze politiche, l'era delle aree di riferimento culturali, dell'influenza del governo e della politica sui giornalisti Rai e dei giornalisti Rai sulla politica, perché negli anni è stato un principio di vasi comunicanti». Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico. «Si deve cambiare tutto, partendo dal Consiglio di amministrazione, per fare scelte libere e ridare dignità totale a un'azienda fondamentale per il Paese», ha aggiunto Fico.