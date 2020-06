Conte a Salini: brava Rai. Ma il vero nodo politico è la spartizione degli spot

Fabrizio Salini, l'ad della Rai, si sente più forte. E questa sua convinzione si deve anche al successo con cui - lungo l'asse Di Maio-Franceschini - è riuscito dopo tanti veti e contro veti a comporre il puzzle delle ultime nomine alla guida delle reti e dei tiggì. E così, il numero uno di Viale Mazzini si è recato a Palazzo Chigi, per un faccia a faccia con il premier Conte. S'è trattato di un rendez vous, che compensa il fatto che i vertici della Rai, tra gli esponenti dell'Italia produttiva che hanno partecipato agli Stati Generali, non era tra questi. Quindi Conte e Salini si sono visti direttamente. Il premier ha detto all'ad: «La Rai sta andando bene così. Siete stati bravi durante l'emergenza Covid». Ma appena si spargono le indiscrezioni su questo elogio, il Pd comincia ad arrabbiarsi.

L'incontro doveva trasmettere il messaggio di una rassicurazione sulla Rai: è in buone mani e, nonostante la grave perdita della campionessa d'incassi - Tinny Andretta che ha guidato la fiction ma ora è passata a Netflix - si avvia con più stabilità ad affrontare le nuove sfide. E però, il quadro che doveva essere idilliaco si è frantumato appena il faccia a faccia è finito nel tritacarne mediatico. Il Pd all'attacco: «Salini ha chiesto a Conte il prolungamento del suo mandato». Che scade tra un anno, nel luglio 2021. Ma i dem - a riprova che Zingaretti avrebbe voluto di più per il suo partito nell'ultima spartizione delle poltrone e che mira a fare l'en plein nella lottizzazione delle vicedirezioni dei tiggì che si sta preparando - non vogliono sentire parlare di prolungamento per Salini. «La sua è una gestione fallimentare sia dal punto di vista aziendale sia da quello del pluralismo che non c'è», dice il vice presidente dei deputati dem, Nicola Bordo. E ancora dal Nazareno: «Salini è stato messo a capo di Viale Mazzini al tempo del governo giallo-verde e tutt'ora l'informazione della Rai è a trazione sovranista».

Contro l'attacco Pd, mai esplicitamente come stavolta M5S - che sente suo l'ad - reagisce. Con Emilio Carelli, ex vicedirettore di Sky: «Salini non ha chiesto il prolungamento del mandato. Inauditi gli attacchi del Pd. L'ad sta lavorando benissimo. Ma forse a qualcuno non fa piacere che Salini non accetti le pressioni dei partiti». Mai uno scontro così alla luce del sole - dietro le quinte invece è una battaglia continua tra Pd e M5S per accaparrarsi spazi di potere - tra i due partner del governo. Ma sull'incontro Conte-Salini anche il renziano Anzaldi, il berlusconiano Giorgio Mulè e altri chiedono lumi: «Che cosa si sono detti? Davvero Salini si è fatto assicurare dal premier il prolungamento del mandato?».



Polemiche, scontri, garbugli. La Rai dice che no, non si è parlato di prolongé. I due si sarebbero confrontati sul canone, sulle risorse economiche, sui tagli e sui risparmi che la Rai sta affrontando per sintonizzarsi anche sulla fase post-Covid, e in generale sulla riorganizzazione aziendale. Intorno a questo incontro però continuano ad aleggiare diverse ipotesi, legate al più generale assetto degli equilibri nel campo delle telecomunicazioni. Dove c'è da ridisegnare il mercato della pubblicità. E la diminuzione di pubblicità alla Rai, per allargare la torta anche agli altri operatori in una fase difficile,. Che è ciò a cui Berlusconi aspira e si sa, qui il discorso si fa politico ma la tivvù è politica in senso assoluto, quanto potrebbe essere preziosa una mano da parte di Forza in Senato al governo, visti i numeri della maggioranza così esigui e sempre a rischio. Ma resta il problema che per M5S una convivenza anche mascherata con il partito azzurro continua ad essere un tabù insuperabile.

Ma la partita, come ben sanno Conte e Salini e come non hanno potuto non tenerne conto nel loro colloquio, non è soltanto tra Rai e Mediaset. C'è il terzo player che è Sky e scalpita sul piano pubblicitario, per non dire di La7. E parallelamente ci sono gli appetiti sulla pubblicità dei colossi internazionali, da Amazon Prime a Netflix che - come dimostra il trasloco della Andreatta - sono sempre più interessati al mercato italiano. Forse tra i vari temi s'è parlato del successore (chi sarà?) della Andreatta alla fiction, settore con budget stratosferico. E magari è vero che non s'è parlato del prolungamento di Salini ma di certo c'è che M5S se lo vuole tenere più stretto che mai e lo stesso Di Maio - quando pareva che a Netflix dovesse andare lui e non Tinny - fece il diavolo a quattro: «Ma non esiste proprio!».



