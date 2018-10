Rai, Di Mare in pole per il Tg1. La Lega vuole fiction e show pop

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 13 Ottobre 2018, 09:22

Grande paura dei ricorsi dell’Anac sulla Rai, del tipo: «Ma come, avete 1600 giornalisti e non trovate nessuno all’interno dell’azienda in grado di fare il direttore?». E grande voglia ai vertici di Viale Mazzini, anche per fare bella figura (evviva lo spirito aziendale e guardate quanto siamo attenti a risparmiare denaro), di valorizzare gli interni. Dunque, la linea aziendale in vista della grande distribuzione delle nomine - prevista tra giovedì e venerdì prossimo e al Settimo Piano si stanno vagliando decine di curriculum - è questa ma il braccio di ferro politico tra Lega e M5S è quello che conta. «Abbiamo ceduto il posto di amministratore delegati agli amici grillini e non ci impuntiamo sul Tg1 - è la posizione della Lega - ma serve una compensazione». Per il Tg1 - il cuore di tutto e deciso quello tutto il resto viene a cascata - aumentano le chances di Franco Di Mare, che viene considerato il profilo più adatto per un telegiornale che non dovrebbe andare alla Lega e che possa però non portare una casacca partitica definita.