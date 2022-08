Rita Dalla Chiesa candidata con Forza Italia: Rai ferma la serie sul padre

Stop alla fiction "Il nostro generale", su Carlo Alberto Dalla Chiesa, il generale dei carabinieri, padre di Rita Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre 1982 a Palermo, dove si era da poco insediato come prefetto.

La decisione, secondo quanto si apprende, è stata presa dalla Rai, dopo la scelta della figlia di presentarsi come candidata alle elezioni per Forza Italia come capolista al prlurinominale nel collegio Molfetta-Bari, e all'uninominale di Molfetta dove si scontrerà con l’ex sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio. Per la Dalla Chiesa un posto da capolista anche in un collegio al plurinominale in Liguria.

Il rinvio della miniserie in quattro puntate, che doveva andare in onda su Rai1 dall'11 settembre, è stato deciso, insieme a quello della conferenza stampa di presentazione, sulla base del regolamento sulla par condicio varato dalla Commissione di Vigilanza, in osservanza della legge. La fiction è dedicata al generale Dalla Chiesa nel quarantennale della strage di via Carini. Il protagonista è Sergio Castellitto, mentre la regia è di Lucio Pellegrini e Andrea Jublin. Nessun rinvio, invece, per la replica della vecchia serie "Il generale Dalla Chiesa" con Giancarlo Giannini, che dovrebbe andare in onda il 3 settembre.

