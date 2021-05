Rai, colpo di coda del cda: investimenti solo a Milano, il rischio è che venga penalizzata Roma

La Rai preferisce Milano. O almeno lo fa il consiglio d'amministrazione uscente che, nel suo ultimo incontro non destinato a mere questioni burocratiche, ha approvato il progetto per traslocare il centro di produzione meneghino lontano da via Mecenate. Un intervento inderogabile dicono - ed è abbastanza evidente a guardare le condizioni fatiscenti della struttura attuale - che però fa nascere qualche dubbio.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati