Caos Rai, la Vigilanza: «Niente nomine in cda»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 8 Agosto 2018, 09:13 - Ultimo aggiornamento: 08-08-2018 09:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Un cerino, divenuto oramai vera e propria torcia, torna nelle mani del Cda e del suo presidente-anziano Marcello Foa che oggi dovrà in qualche modo rispondere alla lettera inviata ieri dalla Commissione di Vigilanza. Una lunga e dettagliata missiva che Alberto Barachini, presidente della Vigilanza, accessoria con i pareri chiesti a professori e legali che esprimono considerazioni sulla operatività del cda e sulle conseguenze della bocciatura della nomina a presidente dello stesso Foa da parte della Vigilanza. I veti incrociati nella maggioranza, e il braccio di ferro in corso tra Lega e Forza Italia, non solo non permettono di dare all'azienda un presidente, ma rischiano ora di bloccare anche l'operatività dell'azienda. Barachini a nome della Vigilanza sottolinea «l'urgenza» e «sollecita l'adozione della nuova delibera di nomina del Presidente».