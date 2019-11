Caos Rai, saltano le nomine. Stop M5S: noi sotto-rappresentati

Saltano le nomine Rai. Era tutto pronto perché questa mattina sul tavolo dei consiglieri di Viale Mazzini arrivassero i curricula dei candidati alle direzioni, invece nella notte lo stop improvviso. I 5Stelle non vogliono Mario Orfeo al Tg3. Ma, soprattutto, chiedono più posti sostenendo di essere sotto-rappresentati.

Rai, il giorno delle nomine: avanza il Pd, rischia la Lega

La richiesta di Luigi Di Maio è avere garanzie di un incarico di peso per Francesco Giorgino e per Giuseppina Paterniti. Anche Italia Viva a questo punto sarebbe scesa in campo, rivendicando una direzione per l'ex direttore del Tg1 Andrea Montanari.

Di qui la decisione di cancellare l'ordine del giorno già fissato per il Cda di domani, rinviate anche le nomine su cui invece l'intesa è confermata: Coletta a Raiuno, Ciannamea a Raidue e Di Mare a Raitre.

