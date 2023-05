Rai, ok alle nomine ma il cda si spacca: Chiocci al Tg1, Preziosi al Tg2. Tutti i nuovi nomi

Rai, ok del cda ai nuovi nomi. Via libera del consiglio di amministrazione Rai quindi al pacchetto di nomine a direzioni di testate e generi proposto dall'amministratore delegato Roberto Sergio, tra le quali quelle di Gian Marco Chiocci al Tg1 e Antonio Preziosi al Tg2.

Confermata la direzione del Tg3, affidata a Mario Orfeo.

Le nomine di Gian Marco Chiocci al Tg1 e Alessandro Preziosi al Tg2 sono passate in cda Rai - secondo quanto si apprende - con il voto contrario della presidente Marinella Soldi, della consigliera in quota Pd Francesca Bria e del consigliere eletto dai dipendenti Riccardo Laganà. Si é astenuto, invece, Alessandro Di Majo, in quota M5S. Tre i voti favorevoli, sufficienti per il via libera: quelli dell'Ad Roberto Sergio e dei due consiglieri di maggioranza, Simona Agnes e Igor De Biasio.