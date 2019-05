Rai, effetto Lega: Sangiuliano al posto di Carboni?

Oggi pomeriggio l'audizione di Salini in commissione vigilanza per la questione della doppia presidenza Rai Spa e Rai Com. Ma tutti si chiedono: ora la Lega si appropria completamente della Rai? Il direttore sovranista del Tg2, Gennaro Sangiuliano, forte anche dei buoni ascolti, andrà al posto di Giuseppe Carboni al Tg1? Pare che Salvini questo voglia ma chissà. E comunque Salini, l'ad della Rai, finora non si è mostrato molto accondiscendente di fronte alle pressioni leghista. Si ammorbidirà visto che il Carroccio in politica ormai è padrone?"Inutile pensare che tutto ciò, il cambio degli equilibri nei gialli-verdi, non avrà riflessi nelle logiche interne dell'azienda", spiegano a Viale Mazzini. E non ci sarebbe neanche bisogno di spiegarlo. Alcune voci dicono: per il Tg1 sarebbe pronto Fabrizio Ferragni, nelle grazie della Lega, già bocciato forse anche per questo da Salini alla guida delle relazioni istituzionali Rai. Intanto Fabio Fazio passa da Rai1 a Rai2, con riduzione degli emolumenti, e Salvini può essere contento.