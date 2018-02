La violenza avvelena il voto italiano. Raid e social: strategia della tensione 2.0

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 22 Febbraio 2018, 09:23 - Ultimo aggiornamento: 22-02-2018 12:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strategia della tensione, anni di piombo, opposti estremismi, fascismo e antifascismo, spranghe, coltelli, svastiche, saluti romani sdoganati e falcemartello. Manca solo il telegiornale in bianco e nero e si può sprofondare nei plumbei anni Settanta. Ma niente ritorna, ammonisce la Storia e pure la Cronaca. E non vale nemmeno la battuta di Karl Marx da Treviri, perché la storia seppure possa ripetersi non è detto che trasformi la tragedia in farsa.Le randellate e le coltellate non fanno ridere. Mettere in fila solo gli episodi delle ultime ore, tra ieri e ieri l'altro, tra Perugia e Palermo, passando per Roma (e pure per Caserta), diventa un catalogo di aggressioni che rievocano un passato che non passa, aggiornato ai tempi dei social e della globalizzazione. Terzo millennio con neofascisti che non hanno perso il vizio dello squadrismo, sebbene si presentino con giacca e cravatta e giovani compagni che rispolverano i katanga dei padri o dei fratelli maggiori e si mescolano nell'area antagonista, provando a diventarne l'avanguardia, le mosche cocchiere, approfittando della zona grigia di troppi centri sociali. Fenomeni marginali? Certo. Ma l'Europa insegna che possono aspirare a diventare sentimento comune con ambizioni maggioritarie. È sufficiente osservare la Grecia, l'Austria, ma pure la Francia, i Paesi scandinavi e la Germania con i sussulti dei movimenti antiturchi.In Italia lo scenario ha peculiarità proprie, nostrane, oscillanti tra nostalgia, esibizionismo e scorciatoie fallimentari. A Palermo, Massimo Ursino, il segretario locale di Forza Nuova è stato aggredito per strada da un gruppo di estrema sinistra che ha anche rivendicato con un delirante comunicato.La scena è stata ripresa, a mo' di feticcio virale, da uno smartphone. Nella serata di ieri sono scattati il fermo di due militanti dei centri sociali e altre quattro denunce. A Perugia un aderente a Potere al Popolo è stato accoltellato mentre attaccava dei manifesti elettorali. Sotto accusa Casapound che però replica che le vittime sono tra le proprie file. A Roma, l'altra sera, un gruppo di militanti di Forza Nuova ha fatto irruzione negli studi di La7 dove era in corso «Dimartedì», il talk show condotto da Giovanni Floris. «Volevamo interagire con il programma» hanno spiegato perché non ci stanno ad essere additati come pericolosi. Floris è intervenuto, ha parlato con loro e poi ha fatto accompagnare il gruppo all'uscita. Nessuna violenza, ma come ha spiegato il giornalista, non è stato nemmeno possibile consentire una presenza in video dei militanti perché contravviene alla policy della trasmissione che prevede solo ospiti invitati. Ma tra una parola e l'altra a qualcuno è scappata comunque un'espressione quantomeno minacciosa: «Stasera potevamo essere altrove a cercare qualcuno».Sempre a Roma, ieri mattina, la base della lapide che a via Fani ricorda la strage della scorta di Aldo Moro (e tra meno un mese ne ricorrono i quarant'anni) è stata vandalizzata con una scritta nera «A morte le guardie» e alcune svastiche. Gli abitanti della zona, in attesa che vengano cancellate le scandalose parole, hanno coperto tutto con lenzuola e mattoni.Due giorni caldi, che seguono settimane (ma pure mesi) di scontri nei quali si inserisce la violenza contro gli immigrati. Perché fascismo fa rima con razzismo, almeno nella versione dell'era delle grandi migrazioni. Così, ieri sera a Caserta, un corteo di migranti (non si capisce quanto spontaneo) è andato a contestare un comizio del leader della Lega, Matteo Salvini, gridando: «Siamo tutti antirazzisti». La presenza del capo padano resta sempre un forte catalizzatore di tensioni. Non se le va a cercare sempre, ma quando ci sono ne approfitta per guadagnare punti in visibilità.Gli stranieri restano uno dei bersagli preferiti della destra radicale, pronta a mettere sul tavolo l'asso razzista che ha fatto la fortuna dell'Alba Dorata ellenica. Lo scorso 4 febbraio, ad esempio, a Pavia sono stati aggrediti ragazzini figli di immigrati marocchini. Erano cinque, li hanno accerchiati in venticinque. In questa cornice va inquadrata la clamorosa tentata strage a Macerata, il giorno prima, per mano del nazi-fascista Luca Traini (ex-candidato della Lega) che sparando a caso e ferendo dei bersagli scelti solo per il colore della pelle intendeva vendicare la terribile morte della diciottenne Pamela fatta a pezzi da un gruppo di africani. A Teramo, il 29 gennaio, sui muri del centro di accoglienza gestito dall'associazione Salam vengono disegnate svastiche e scritte minacce: «Gas per i negri, distruggeremo le vostre vite».