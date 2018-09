Rate e cambio del nome: il Carroccio tratta con i pm

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 14 Settembre 2018, 07:00

«Lussemburgo? Noi non ne sappiamo niente. Se trovano qualcosa sarà una sorpresa anche per noi». Giancarlo Giorgetti, sottosegretario leghista alla Presidenza del consiglio, di buon mattino allarga le braccia rispondendo a chi gli domanda della ricerca fino al granducato dei fondi della Lega sequestrati dal tribunale di Genova.«Stanno perdendo tempo, non troveranno nulla. Siamo molto sereni su questa questione dei fondi», gli fa eco il ministro lumbard per le Politiche della famiglia, Lorenzo Fontana. Calma e gesso, dunque, a una settimana dalla decisione dei magistrati genovesi. Perché ora la parola d'ordine è uscire da questa brutta storia, trovando una via che consenta al Carroccio di non ritrovarsi con tutti i finanziamenti passati e futuri sequestrati.