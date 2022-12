Dl Rave, via libera (con la ghigliottina) alla Camera. Bufera sul reintegro dei medici No Vax, opposizioni in rivolta

Sì definitivo dell'Aula della Camera al dl Rave. I voti a favore sono stati 183, 116 i no, un astenuto. Durante e dopo la votazione ci sono state vibranti proteste dai banchi dell'opposizione, ma alla fine la seduta è stata tolta: la prossima si terrà il 9 gennaio quando verrà discusso il decreto Aiuti quater. Si conclude così una maratona ostruzionistica iniziata martedì, quando il governo ha incassato la fiducia sul provvedimento, che ora deve andare al Quirinale per la promulgazione e la pubblicazione in extremis in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto contiene anche norme sui migranti. La premier Giorgia Meloni dopo la votazione del Dl Rave ha dichiarato che è una legge «che rispetta i migranti e combatte i trafficanti di vite umane».

Bufera sul reintegro dei medici No vax

«Non ho partecipato al voto sul Dl Rave non perché non condividessi tutti i contenuti del decreto ma perché al suo interno, all'articolo 7, c'è una norma che non condivido e cioè la revoca della sospensione dell'attività professionale per i cosiddetti medici No vax». Lo dice Nazario Pagano di Forza Italia, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera.

Pagano prosegue: «Per profonda convinzione, e per storia personale, nella scorsa Legislatura mi sono battuto per l'obbligo vaccinale per i sanitari. La mia lealtà e responsabilità nei confronti della maggioranza e del governo non è minimamente in discussione e ringrazio il mio Gruppo per aver compreso una decisione presa in coerenza con valori e principi nei quali credo fermamente».

Opposizioni in rivolta

Protesta dei deputati Pd durante il voto finale sul decreto legge contenente le norme anti-rave e quelle su riforma della giustizia, ergastolo ostativo e Covid. Gli esponenti Dem hanno mostrato dai propri banchi copie della Costituzione, per segnalare la contrarietà ai contenuti del provvedimento, senza far riferimento al metodo seguito, vale a dire la decisione del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di applicare la cosiddetta ghigliottina.