Recessione, Renzi: governo M5S-Lega porta l'Italia a sbattere

«Da quando c'è il nuovo governo l'Italia ha perso 76 mila posti di lavoro (dati ufficiali Istat) e il pil è per la seconda volta in negativo. Siamo in recessione. Chi vuol bene all'Italia sa che le scelte economiche di Salvini e Di Maio sono sbagliate. Con le nostre scelte quattordici trimestri di crescita, con le loro scelte subito recessione. Stanno portando il Paese a sbattere: cambiamo strada prima che sia troppo tardi».

#Istat -0,2% Siamo ufficialmente in recessione. Assurdo che Governo non riconosca le proprie responsabilità. Pericoloso che non faccia nulla per evitare all’Italia una decrescita infelice con più tasse e meno lavoro — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 31 gennaio 2019

, scrive l'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni su twitter.

Giovedì 31 Gennaio 2019, 12:28 - Ultimo aggiornamento: 31-01-2019 13:41

«Il governo gialloverde porta l'Italia a sbattere», attacca il Pd dopo che i dati Istat sul Pil del quarto trimestre 2018 hanno certificato latecnica del Paese, anticipata ieri dallo stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «I dati dimostrano che chi ha governato prima di noi ha mentito, l'Italia non è mai uscita dalla crisi», è la difesa del vicepremier Luigi Di Maio