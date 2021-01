Recovery, Italia viva chiede il ponte sullo Stretto e il Mes. Sale la tensione tra gli alleati di governo

Sale la tensione tra gli alleati di governo al vertice sul Recovery plan, tra le accuse di aver perso tempo da parte di Italia viva e le risposte del premier Giuseppe Conte. «Iv chiede di correre: si è perso sin troppo tempo», emerge dal vertice in corso. «Abbiamo chiesto di iniziare a lavorare a luglio e vi siete svegliati a dicembre. E dal 7 dicembre ci avete riconvocato il 22 dicembre - hanno affermato gli esponenti di Iv -. Noi abbiamo lavorato sempre, anche a Natale. Ora vogliamo il documento finale e su quello diamo valutazione in 24 ore. Non si perda altro tempo».

APPROFONDIMENTI ECONOMIA Governo tra Recovery e crisi: tensione altissima Conte-IV ECONOMIA Castelli: Paese ha bisogno di stabilità e programmazione INVISTA Recovery fund, Conte: "Investimenti significativi per il Sud"

Il premier Conte risponde che il Recovery plan non può essere lo strumento per definire tutte le questioni aperte nella maggioranza: «Il Paese non può permettersi un ritardo sul Recovery plan perché questo comprometterebbe la nostra ripresa e sarebbe imperdonabile rispetto ai cittadini».

Iv spinge sul Mes

Il capogruppo di Iv al Senato Davide Faraone ha esordito al vertice a palazzo Chigi criticando le bozze ricevute (non abbastanza dettagliate) e rilanciando con la richiesta del Mes e del Ponte sullo Stretto. A lui avrebbe replicato con nettezza il ministro Roberto Gualtieri, spiegando che non si poteva presentare al vertice con il Piano di 130 pagine scritto senza prima aver concordato con i partiti le linee strategiche e aver capito se erano d'accordo o no con le modifiche già apportate dal Mef su richiesta dei partiti: se l'avesse fatto, Iv l'avrebbe attaccato per questo.

Castelli: Paese ha bisogno di stabilità e programmazione

Governo tra Recovery e crisi: tensione altissima Conte-IV

Renzi a Conte: « Stallo da 6 mesi, prendi decisione »

«Sono sei mesi che aspettiamo questo Recovery plan: dico al governo prendete una decisione». Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi a Stasera Italia su Rete4. È vero che Conte le ha offerto il ministero degli Esteri o dell'Economia? «No». Così risponde Matteo Renzi a Stasera Italia. E aggiunge: «Non è una questione di posti, noi le poltrone le lasciamo».

«Io sono sempre stato a favore del Ponte sullo stretto ma non può stare nel Recovery: questioni sono sanità e scuola», dice Matteo Renzi.

Documento con 62 punti

Italia viva non porta un nuovo documento al vertice di governo a Palazzo Chigi sul Recovery plan, ma si presenta al tavolo con il testo presentato al ministero dell'Economia il 30 dicembre e composto da 62 osservazioni sulla bozza precedente del piano. I renziani chiedono inoltre di avere maggiori dettagli sul piano aggiornato, dopo aver ricevuto ieri un documento di sintesi e una tabella.

Buffagni: M5S pronto ad accogliere buone proposte

«Il Recovery è un occasione che il Paese non può perdere o mettere a rischio per giochi di palazzo. Abbiamo sempre detto che per il M5S contano le idee, basta che siano buone; quindi non abbiamo problemi ad accogliere le buone proposte di quelli che nel 2016 dovevano ritirarsi dalla politica. Il Movimento 5 Stelle c'è per l'Italia, non abbiamo paura e lavoriamo intensamente senza sosta. Non si può vincere con chi non si arrende mai; ditelo anche agli amici di Verdini! Siamo al servizio degli italiani!». Così in un post su Fb il vice ministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni che aggiunge: «pensare al bene dell'Italia e dei nostri concittadini significa mettere da parte egoismi, personalismi e lavorare dando risposte ad un Paese che sta vivendo il momento più difficile della storia della nostra Repubblica sia a livello sanitario che economico. Se c'è da confrontarsi sui temi, sulle idee, sui progetti il Movimento 5 Stelle c'è sempre insieme al Presidente Conte. Siamo la prima forza in parlamento, dobbiamo farci valere di più, se qualcosa va migliorato non dobbiamo aver paura, ma la priorità non sono le poltrone e la difesa delle stesse, ma dare risposte alle famiglie, alle imprese, ai lavoratori a partire dalle Partite IVA che soffrono in questo momento». Per Buffagni occorre anche «dare risposte al Nord produttivo, dove la povertà sta aumentando a causa del Covid, che può e deve essere motore di ripartenza a cominciare dalla Lombardia, massacrata dalla Pandemia e dai disastri causati da Gallera e dalla Lega».

🇮🇹 ❤️Pensare al bene dell’Italia e dei nostri concittadini significa mettere da parte egoismi, personalismi e lavorare... Pubblicato da Stefano Buffagni su Venerdì 8 gennaio 2021

Crisi di governo più vicina

Il rischio di una crisi che faccia saltare tutto «è reale, concreto»: il «logoramento» è tale, che si rischia di non ricucire e precipitare verso elezioni che sarebbero «un errore». L'allarme parte dal Nazareno, dove Nicola Zingaretti riunisce la direzione Pd. Ma riecheggia in tutta la maggioranza. Del resto Teresa Bellanova, per Iv, lo dice in televisione che il governo «è al capolinea». Ripartire si può ancora. Ma il varco è sempre più stretto.

Zingaretti e dal M5s Luigi Di Maio chiedono al premier di accelerare su un nuovo patto di legislatura. Giuseppe Conte parte dal Recovery plan e convoca a Palazzo Chigi un vertice allargato ai rappresentanti dei partiti: diciotto persone al tavolo, per provare a portare il testo in Consiglio dei ministri evitando le dimissioni della delegazione di Italia viva. Ma per i renziani il governo Conte 2 è già finito: chiedono che la ricomposizione passi da un atto di cesura come le dimissioni del premier. Altrimenti, nascerà un altro governo: «Non si andrà al voto, Conte non è indispensabile», dice Ettore Rosato.

La sensazione degli alleati è che i renziani buttino ancora la palla in tribuna, alzando continuamente la posta. Ma la conta in Parlamento appare sempre più vicina. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella osserva silente la partita, tutta in mano ai partiti della maggioranza. Ma dal Quirinale non può che osservarsi con particolare preoccupazione a una crisi che va in scena mentre nel Paese i dati del contagio tornano a salire.

Zingaretti, sostenuto da tutto il partito, chiede agli alleati di fermarsi, in nome della «responsabilità». Niente ultimatum o barricate - è il messaggio a Renzi - in un momento assai delicato per il Paese. L'appello a Conte è ancora una volta quello di «accelerare» e decidere sul Recovery, portando il piano in Cdm. Sarebbe un «fallimento» aprire le porte alla destra, «nulla di buono» potrebbe venire da un governo tecnico o «trasversale». Ma anche le elezioni - dice il segretario in un passaggio molto apprezzato dalla minoranza Dem - sono un rischio più che un auspicio. La crisi morde: «L'humus sociale è infiammabile».

Il vertice a Palazzo Chigi

Il vertice di Palazzo Chigi è carico di tensioni. Per Iv ci sono Teresa Bellanova, Maria Elena Boschi, Davide Faraone: di fronte hanno il premier e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, che illustrano la versione del piano aggiornata recependo le osservazioni dei partiti. Pd, M5S e Leu parlano di «passi avanti». Per i renziani non se ne vedono. Non portano al tavolo il nuovo documento che Matteo Renzi aveva annunciato, ma le proposte e le osservazioni del «Ciao».

Faraone prende per primo la parola chiedendo il Mes e il Ponte sullo Stretto, chiede più dettagli sul piano. Gualtieri risponde con nettezza: se vi avessimo dato il piano completo prima di concordare le linee di sintesi, vi sareste lamentati. Ma i renziani rincarano (Boschi con toni più diplomatici): «Pochi soldi all'agricoltura e niente al Family act. Se togliete soldi alle nostre ministre, non volete dialogare. Provocate».

Il sospetto, dicono a chiare lettere Federico Fornaro e Loredana De Petris di Leu, è che Renzi stia cercando un «pretesto» per rompere: «Il Mes non è nel Recovery, punto. E non ha i voti in Parlamento», affermano respingendo la richiesta dell'ex premier di chiedere i 36 miliardi di prestiti. I renziani ribattono che in realtà Conte «è impegnato nella ricerca di responsabili in Parlamento, ma non li ha ancora trovati».

La sensazione di Pd e M5s è che Renzi voglia un'intesa complessiva prima di lasciare che il Recovery vada in Cdm. Nelle intenzioni del governo, il Consiglio dei ministri dovrebbe esserci la prossima settimana, nei primi giorni o a metà settimana. Intanto si proverà a trovare ancora una via d'uscita. Ma senza un'intesa le ministre di Iv potrebbero dimettersi prima del Cdm, con una nota o un tweet, senza sedersi al tavolo. Il rimpasto è un'offerta sul tavolo.

Circola l'ipotesi di un sottosegretario alla presidenza del Consiglio per il Pd e anche quella di un nuovo ministro al Recovery. Per Iv ci sarebbe la Difesa a Ettore Rosato e forse un altro ministero. La delega ai Servizi passerebbe a un uomo di fiducia del premier. Ma per ora lo stallo non si sblocca. C'è chi scommette che una trattativa vera si possa aprire a ridosso del Cdm, magari nelle ore immediatamente successive alle dimissioni delle ministre Iv. Ma i più si preparano alla conta, uno scenario poco gradito al Pd perché se anche spuntassero i «responsabili» e Iv si spaccasse, la nuova maggioranza potrebbe essere ancora più fragile.

Ultimo aggiornamento: 21:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA