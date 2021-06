Pnrr italiano approvato dalla Ue. Draghi: «Alba della ripresa dell'economia». Von der Leyen: «Appoggio totale»

Il Pnrr italiano è stato approvato dalla Commissione europea. «La nostra approvazione oggi è fondamento per i 191,5 miliardi» del Recovery plan dell'Italia. «Una volta approvato dal Consiglio nelle prossime quattro settimane, saremo pronti a erogare i primi fondi. È l'inizio di un'attuazione che sarà dura, dovremo lavorare in modo duro e la commissione sarà accanto a voi passo passo. Un'Italia più forte rende l'Europa più forte». Lo dice la presidente della commissione Ue Ursula Von Der Leyen in conferenza stampa con il presidente del Consiglio Mario Draghi a Cinecittà, consegnandogli l'approvazione del piano. E ancora. «Sono qui oggi a dire che avete l'appoggio totale della commissione europea», dice la presidente della commissione Ue Ursula Von Der Leyen.

Pnrr, Draghi: l'alba della ripresa

«Il luogo scelto per questa cerimonia è molto simbolico. Qui negli anni del dopoguerra il nostro cinema raccontava la vita delle famiglie italiane, prima gli stenti, poi il lavoro e infine l'entusiasmo. Oggi celebriamo qui con l'approvazione del Pnrr quella che io spero sia l'alba della ripresa» dell'Italia, dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa con la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen dagli studi di Cinecittà a Roma.

E poi. I soldi del Recovery devono essere «spesi tutti, ma soprattutto spesi bene, in maniera efficiente, efficace, ma anche con onestà: nelle ultime settimane abbiamo già fatto importanti passi» sulle prime riforme, come governance e semplificazioni. Lo dice il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa con la presidente della commissione Ue Ursula Von Der Leyen a Cinecittà.

«Vorrei ringraziare la presidente per essere qui con noi a Roma. La sua visita segna l'approvazione da parte della commissione del Pnrr. È una giornata di orgoglio per il nostro Paese» Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa con la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen dagli studi di Cinecittà.