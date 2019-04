Reddito di cittadinanza, 150 mila domande a Napoli

Lunedì 1 Aprile 2019, 16:57 - Ultimo aggiornamento: 01-04-2019 16:59

In Campania in meno di un mese sono circa 150 mila le domande di reddito di cittadinanza già pervenute all'Inps. Il dato aggiornato è stato reso noto oggi da Roberto Bafundi, direttore del coordinamento metropolitano di Napoli dell'Inps. Circa 82 mila le richieste che riguardano l'area metropolitana di Napoli. Altre 67 mila sono giunte dal resto della regione. Sul totale di 661 mila domande registrate a livello nazionale, il dato napoletano copre il 12% del dato complessivo, quello regionale il 22%.«Nell'area di Napoli - ha spiegato Bafundi - ci sono 260 mila nuclei familiari con Isee inferiore a 9360 euro che potenzialmente potrebbero farne richiesta. Diventano 440 mila in tutta la Campania. Se tutti facessero domanda avremmo bisogno di 2 miliardi e mezzo di euro, una cifra incoerente con le risorse stanziate».