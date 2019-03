Reddito di cittadinanza avanti piano: ecco perché le domande sono sotto le attese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 26 Marzo 2019, 11:00

Pasquale Tridico lo aveva sempre ripetuto in camera caritatis: «Con tutti gli evasori che ci sono in Italia, alla fine le domande del reddito saranno minori del previsto». Ma forse neppure il neocommissario dell'Inps poteva immaginare che la misura bandiera dei Cinquestelle avesse - tra l'altro a due mesi dalle elezioni Europee un appeal minore di quanto sperassero gli stessi leader grillini. A meno di venti giorni dall'avvio delle presentazione delle domande, sono circa 730mila le famiglie italiane che hanno chiesto di accedere al nuovo sussidio contro la povertà e la disoccupazione. Negli uffici dell'Inps stimano che a fine anno gli assegni erogati non supereranno il milione e centomila unità. In ogni caso sono circa 200mila in meno rispetto agli 1,3 milioni di nuclei familiari, pari a 4,5 milioni di individui, che secondo lo stesso Tridico saranno i beneficiari potenziali. E pensare che fino a qualche mese i grillini promettevano di aiutare non meno di sei milioni di persone in stato di indigenza.