La corsa al reddito premia il Sud; nel Nord-Ovest c'è l'effetto immigrati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 19 Gennaio 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dove andrà il reddito di cittadinanza? La risposta semplice e in un certo senso attesa è che in proporzione andrà di più al Sud. Ma i molti paletti inseriti nella struttura del nuovo sussidio potrebbero alla fine disegnare un quadro più articolato: ad esempio una variabile importante sarà quella relativa al numero di stranieri che potranno accedere al beneficio. Il governo non ha fornito stime disaggregate per territorio dei destinatari, limitandosi ad indicare quale platea approssimata i circa 5 milioni di individui che si trovano in povertà assoluta (situazione che corrisponde a non poter sostenere la spesa per un paniere minimo di beni). Secondo le slides di Palazzo Chigi «il 47% dei beneficiari sarà al Centro-Nord e il 53% al Sud e Isole».