Reddito di cittadinanza, flop Campania: meno domande dove c'è lavoro sommerso

Domenica 7 Aprile 2019, 08:01

A marzo il reddito di cittadinanza ha totalizzato 853 mila domande. Meno di quanto previsto dal governo. Tant'è che i 5Stelle starebbero pensando di dirottare i fondi in eccesso messi nel sussidio per finanziare la sanità, cioè ospedali e assistenza. Una idea che circola nell'entourage del ministro Giulia Grillo e che però deve fare i conti con i paletti dell'Europa.Ma è a Sud che il sussidio dei pentastellati non ha sfondato come ci si aspettava. In alcune Regioni del Nord, invece, ha pescato più richieste del previsto. In Lombardia il record di domande presentate tramite gli uffici postali e il canale online, 36.538 contro le 23 mila del Lazio. Bene la Campania con 32.513 domande registrate (se si considerano anche i Caf il numero supera le centomila istanze). Solo terza in graduatoria la Sicilia con 26.692 richieste. In altre aree il bonus è addirittura partito con il freno a mano tirato, come in Sardegna e in Puglia (in entrambe le Regioni sono state presentate attraverso Poste Italiane sedicimila domande per il reddito pentastellato). In Calabria solo 9.753. Si teme che a frenare l'affluenza in alcune Regioni del Sud siano stati i lavoratori in nero, che pur Possedendo i requisiti per accedere alla misura preferirebbero non attirare su di loro le attenzioni dell'Agenzia delle Entrate e rischiare così di perdere altre agevolazioni a cui già hanno diritto. La Calabria secondo i dati della Cgia di Mestre risulta essere una delle regioni con più irregolari, circa 144 mila, su un totale di 3,3 milioni. Qui a marzo le domande presentate negli uffici postali sono state meno di diecimila e circa 47 mila quelle complessive. In Campania, nonostante l'elevato numero delle istanze passate dai Caf e dagli uffici postali, l'Inps ha stimato che per il momento si sarebbe fatto avanti solo un potenziale avente diritto su quattro.