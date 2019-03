Reddito di cittadinanza, intesa con le Regioni: saranno assunti tremila navigator

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 12 Marzo 2019, 07:00

Si va verso l'accordo. Anche se manca ancora un dettaglio importante sul numero dei navigator: Luigi Di Maio ne vuole 4.500, le Regioni non vogliono superare i 3.000. Probabile che la spuntino. Le parti non hanno invece discusso di quello che sta a più cuore ai governatori: come e quando distribuire i fondi, cioè 460 milioni di euro, destinati al rafforzamento dei centri per l'impiego e all'assunzione degli addetti in capo agli enti. Eppure rispetto al muro contro muro delle scorse settimane, il governo e le Regioni sono vicinissime a chiudere un'intesa per sbloccare un altro pezzo del reddito di cittadinanza. Questa mattina si riunirà la Commissione Stato-Regioni per dare il parere al decretone che regola il nuovo sussidio contro la povertà e la disoccupazione e l'anticipo pensionistico di Quota 100. E sarà positivo se il ministro del Lavoro accetterà gli emendamenti proposti dagli assessori al Lavoro. Ma gli incontri di ieri - prima il vertice con Di Maio, poi la riunione in Conferenza delle Regioni - fa ipotizzare che si scioglierà la riserva. «Aspettiamo solo il via libera ai nostri emendamenti che credo arriverà questa mattina», spiega l'assessore al lavoro della Toscana Cristiana Greco.