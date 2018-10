Reddito di cittadinanza con la card: perché il Sud parte ad handicap

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 2 Ottobre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un bancomat prepagato o un'app simile ad un borsellino elettronico. Di sicuro il Reddito di cittadinanza che il governo si è impegnato a garantire ai poveri attraverso la legge di Bilancio 2019 non vedrà pagamenti e scambi in denaro contante. Niente cash, stando alle ultime indiscrezioni, l'accesso agli strumenti operativi sarà all'insegna di strumenti tecnologici di uso più o meno comune. Almeno per chi uno smartphone o un conto corrente intestato li possiede: perché l'uno e l'altro, sempre in base ai pochi dati finora disponibili sul funzionamento di questa misura, sono o dovrebbero essere il presupposto per poterne usufruire. In realtà, però, possono diventare un limite tutt'altro che insignificante, fino al punto da trasformare in un miraggio il sussidio di Stato. Perché se è vero che l'Italia è da tempo uno dei Paesi al mondo con il più alto rapporto tra cittadini e cellulari, è altrettanto vero che il numero scende rapidamente quanto più si riduce la condizione economica. Chi sopravvive nella fascia della povertà assoluta non ne sente affatto la mancanza. Lo stesso ragionamento vale ovviamente per i conti correnti, un privilegio per chi ha un reddito e un'occupazione, non certamente per chi campa di pensioni sociali o di sussidi alla disoccupazione che restano profondamente bassi.