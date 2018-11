Reddito di cittadinanza, Di Maio: nessun giallo sulle tessere, le stampa Poste

Giovedì 29 Novembre 2018, 15:22 - Ultimo aggiornamento: 29-11-2018 16:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Da due settimane ho dato ordine al mio staff di lavorare con Poste per tutto, inclusa la stampa delle tessere, non c'è nessun giallo»: lo ha detto il vicepremier e ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, riferendosi alle polemiche degli ultkimi giorni sulla stampa delle tessere per usufruire del reddito di cittadinanza. Di Maio aveva già detto quache giorno fa che le tessere erano in stampa e lo ha ripetuto ieri a La7 il sottosegretario all'Economia Laura Castelli (salvo non voler dire né dove né chi le starebbe stampando).«A questo punto pretendiamo una risposta pubblica dal Presidente del Consiglio. Siamo di fronte ad un danno erariale o all'ennesima bufala? Siamo pronti a denunciare Di Maio e Laura Castelli», avevno detto oggi dicono le senatrici Pd Caterina Bini e Simona Malpezzi. «Il reddito di cittadinanza non è una legge. Chi ha dato ordine di stampa? È stata fatta una gara pubblica o un affidamento alla Sogei? Prima di andare a denunciare Di Maio e la Castelli, attendiamo la risposta di Conte».