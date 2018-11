Reddito cittadinanza, Di Maio: «In stampa 6 milioni di tessere»

Venerdì 23 Novembre 2018, 12:38 - Ultimo aggiornamento: 23-11-2018 15:03

«Ho già dato mandato di stampare le prime cinque o sei milioni dielettroniche», annunciaa PiazzaPulita, presentando ilcome «il più grande investimento sul capitale umano».LEGGI ANCHEOgni beneficiario riceverà «una tessera a casa e una serie di impegni da prendere. Avrete tutti i parametri a breve», ha spiegato riferendosi alle regole che accompagneranno il provvedimento. E sulla distanza da casa per le offerte di lavoro spiega che non sarà definita per «raggio di chilometri» ma «in macroaree». E sul rischio di alimentare il lavoro nero il vicepremier assicura che chi riceve il reddito di cittadinanza «non avrà il tempo. Queste persone saranno impegnate per tutta la giornata».​