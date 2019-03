Reddito di cittadinanza addio se si vincono al gioco oltre seimila euro

, una importante novità è stata introdotta durante l'esame alla Camera . In sostanza vincere una somma al gioco potrebbe non essere una buona notizia per chi ha ottenuto reddito o pensione di cittadinanza. È ora previsto, infatti, che «la perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizioni di somme» sopra gli importi previsti «a seguito di donazione successione o vincite». L'importo è di 6.000 euro e sale di 2.000 euro per ogni componente della famiglia, fino ad un massimo di 10.000 euro. Il superamento della soglia deve essere comunicato entro 15 giorni.