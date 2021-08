Reddito di cittadinanza, Letta: «No alla cancellazione, sì a un miglioramento»

«Credo che Draghi sul reddito di cittadinanza abbia detto cose importanti. Ha aperto una discussione che consente di portare miglioramenti e di prendere il buono che c'è stato, perché del buono ce n'è stato e di superare i limiti ad oggi riscontrati. Questo è il metodo migliore». Lo ha detto il segretario del Partiro Democratico, Enrico Letta, a margine di un appuntamento elettorale a Torino.

APPROFONDIMENTI ECONOMIA Reddito di Cittadinanza, Blangiardo (Istat): un successo in... ECONOMIA Inps, a luglio Reddito-Pensione cittadinanza a oltre 3 milioni... VIDEO Salvini: «Reddito di cittadinanza è disincentivo a... L'INTERVISTA Tajani: «L'idea dei 5 Stelle sul Nord è contro la...

Reddito di cittadinanza, ecco come cambierà: obbligo di accettare il lavoro stagionale

Mario Draghi, i 6 mesi di governo dell'ex tecnocrate che hanno cambiato l'Italia (e anche lui)

«Quindi nessuna cancellazione di questo strumento ma, come propone Draghi, noi come il premier crediamo in un suo miglioramento» ha concluso.