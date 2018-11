CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 9 Novembre 2018, 08:44 - Ultimo aggiornamento: 09-11-2018 09:24

La frenata dell’economia nazionale si farà sentire nel Mezzogiorno ma dall’anno prossimo lo scenario potrebbe cambiare, sia pure di poco, per effetto della manovra e segnatamente dei nuovi consumi legati al Reddito di cittadinanza. Lo scrive la Svimez nel Rapporto 2018 presentato ieri dal direttore Luca Bianchi nella Sala delle regine a Montecitorio, alla presenza del presidente della Camera Roberto Fico, e dedicato quest’anno per la prima volta non solo all’economia ma anche alla «società del Mezzogiorno nella stagione dell’incertezza».