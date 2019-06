Si è chiuso il concorso per navigator. Alla fine dellatre giorni sono confermate le percentuali di partecipazioni: si è presentato alla prova solo il 36,33% dei candidati che avevano superato il primos creening ed erano quindi stati ammessi alla prova con il test scritto. 19.587 candidati su 53.907, in pratica circa uno su tre.Lo comunica Anpal Servizi. I posti a disposizione per diventare navigator e andare così a supportare i Centri per l'Impiego di tutta Italia nelle attività previste dal Reddito di Cittadinanza sono infatti poco meno di 3.000. Quindi le possibilità di avere il contratto tra quelli che hanno partecipato al test sono poco meno di 1 su 6 .

Giovedì 20 Giugno 2019, 21:39 - Ultimo aggiornamento: 20-06-2019 22:35

