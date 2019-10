Reddito di cittadinanza, Tridico: «Sussidio sospeso a chi non risponde a sms dell'Inps»

Chi non integra la documentazione» che viene richiesta dall'Inps via sms «vedrà il sussidio sospeso», afferma il presidente dell'Inps Pasquale Tridico sulla comunicazione inviata a chi percepisce il Reddito o la Pensione di cittadinanza. «Lo sospendiamo da ora in poi e poi quando arriverà l'integrazione riprenderanno a percepire il reddito senza gli arretrati».LEGGI ANCHE Reddito di cittadinanza, pagamento ottobre a rischio: Inps invia sms a 500.000 persone «Si tratta di un risultato importante per una istituzione pubblica che dimostra di avere una potenza telematica importante» ha aggiunto Tridico. La richiesta riguarda le prime domande di reddito che sono state presentate, a partire dal 6 marzo 2019, utilizzando un modello che è stato cambiato, il 2 aprile 2019, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di conversione del Decreto Legge istitutivo.