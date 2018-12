CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 14 Dicembre 2018, 10:09

Il trucchetto usato dalla comunicazione non si è rivelato all'altezza. L'idea di spacciare il deficit al 2,04 per cento per quello al 2,4 difeso a spada tratta da Luigi Di Maio si è rivelato un boomerang, soprattutto al Sud dove le attese sono maggiori. Un diversivo che ha aggiunto alla delusione la viva irritazione dei militanti che si sono sentiti presi in giro due volte. «Siete un bluff! E lo dico da elettore deluso! Il mio voto al prossimo giro ve lo scordate!», è l'emblematico affondo di un pentastellato allibito.LA RABBIAL'ondata di rabbia travolge anche il leader dei Cinque Stelle, che pur tenendosi a cauta distanza dalla manovra (ieri ha pubblicato anche l'immagine del suo cellulare rotto), non riesce a schivare gli strali sui social. In molti gli rinfacciano la celebre difesa della manovra del popolo pronunciata il 2 ottobre dal balcone di palazzo Chigi: «Tornare indietro da quel 2.4 significa dire agli italiani non andate più in pensione, non vi alziamo le pensioni minime, non risarciamo i truffati delle banche e non facciamo più il reddito di cittadinanza». Così che, ora che la manovra del popolo ha dovuto ingranare una brusca retromarcia, le reazioni sono piuttosto prevedibili. «Vi voto come grillini dissidenti che hanno tradito il Movimento appena Casaleggio darà la funzione per poterlo fare», si stizzisce un militante. È proprio chi attende il reddito di cittadinanza per avere un po' di ossigeno a essere particolarmente amareggiato. «Tu non hai abolito la povertà, tu hai abolito solo l'onestà (intellettuale e non solo) e la verità», è la frecciata che Marcello destina a Di Maio.LA PAURADopo il taglio di otto miliardi in manovra, Clara invoca il tempo di fare chiarezza. «Sarebbe utile spiegare BENE i requisiti per il reddito di cittadinanza e la pensione minima. Si ha l'impressione che ogni giorno cambi qualcosa. Lo dico da grillina». Qualcosa dovrà cambiare per forza, dati alla mano. Tanto che dallo staff del Movimento Cinque Stelle arrivano al Mattino conferme importanti. Per far quadrare i conti sui sussidi si ricorrerà infatti a un piccolo azzardo, che sarebbe già stato messo nero su bianco nella relazione tecnica che accompagnerà il provvedimento sul reddito che ancora non è stato reso pubblico: «Alla luce del deficit concordato con l'Europa, abbiamo fatto nuove stime secondo cui prevediamo che il 10 per cento dei beneficiari non richiederà il reddito di cittadinanza».