Pisa, il sindaco toglie lo striscione su Regeni, ma poi assicura: «Rimozione temporanea»

E' polemica a Pisa per la decisione del neosindaco di rimuovere lo striscione dedicato a Giulio Regeni. «Complimenti vivissimi al neosindaco leghista e alla sua maggioranza: aver tolto lo striscione che chiedeva verità e giustizia per Giulio Regeni da un terrazzo del Municipio è un atto indecente e meschino, un'offesa nei confronti della famiglia Regeni, una dimostrazione di ottusità», ha tuonato in una nota il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, di Liberi e Uguali.



Immediata la replica-scusa del neosindaco che tra l'imbarazzato e l'indispettito ha spiegato:

«Lo striscione che chiede verità e giustizia per Giulio Regeni tornerà al suo posto al più presto. Era stato tolto per consentire di collocare sulla facciata del palazzo comunale gli addobbi per la manifestazione storica del Gioco del Ponte», ha assicurato il sindaco di Pisa Michele Conti. E ha aggiunto: «In questi giorni gli operai del Comune stanno completando la rimozione delle tribunette dai lungarni del centro, quindi anche quelle davanti al municipio, collocate per ospitare il pubblico e le autorità che hanno assistito alla manifestazione. Nei prossimi giorni dunque lo striscione per Regeni tornerà al suo posto».

Mercoledì 4 Luglio 2018, 18:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA