Regionali in Campania, centrodestra nel caos: Fi e Meloni contro Salvini

È tarda sera a Roma quando i leader del centrodestra si incontrano per decidere le candidature alle prossime elezioni regionali. L'ennesimo incontro al quale, ieri notte, hanno partecipato Matteo Salvini per la Lega,per Forza Italia,per Fdi. Stavolta si era provato a chiudere definitivamente i giochi, senza però riuscirci. Il vertice si è chiuso dicendo di aver fatto «significativi passi avanti», ma il tempo stringe. I tre partiti erano arrivati tutti all'appuntamento con il mandato di spaccare la coalizione se ognuno degli altri non accetta di fare un passo indietro, ogni leader con le proprie ragioni. Da scegliere i nomi da mettere in campo in Campania, Puglia, Marche, Toscana, Liguria e Veneto. Sicuri solo il venetoe il ligureSulle spine Stefano Caldoro in Campania e Raffaele Fitto in Puglia.Nel pomeriggio di ieri, a dare un'ulteriore spinta a Salvini, ci hanno pensato gli esponenti campani del Carroccio. Riunitisi nella sede del partito, a Napoli, hanno chiesto al «Capitano» di rompere l'asse con Fi se Berlusconi avesse insistito nel portare avanti Caldoro. Le ipotesi in campo diventano subito due, ma opposte: o la rottura dell'alleanza oppure digerire, pur malvolentieri, il via libera all'ex governatore. Le voci arrivano pure dentro Forza Italia al punto che Tajani arriva al vertice romano con gli alleati tenendo una carta di riserva nella tasca e, come ultima ratio, gettare nella mischia. Con il rischio però di accendere una miccia cortissima in quella bomba ad orologeria che è diventata Forza Italia. Salvini, dal canto suo, ha l'obiettivo di buttare giù dalla torre uno train Puglia e, appunto, Caldoro per Palazzo Santa Lucia e di puntare alla guida di una Regione del Sud. Dalle parti del Carroccio viene fatto sapere anche di non aver mai interrotto i ponti con il magistrato anti-camorra. Una candidatura, eventualmente tutta da costruire e difficilmente compatibile con le intenzioni di Fi. Ma la Lega insiste: serve rinnovamento, non sempre le stesse facce.Ma anche Meloni non è per nulla disponibile a fare passi indietro. Gli accordi sui candidati erano stati già sottoscritti lo scorso dicembre, quando la Lega decise di indicarein Emilia-Romagna. Il ragionamento che viene fatto dentro Fdi è che al di là dei sondaggi che danno con il vento in poppa il partito della Meloni attualmente la Lega governa quasi un terzo dei cittadini italiani nelle Regioni in cui ha dei propri governatori che valgono 17 milioni di persone. Meloni ha pure fatto notare come anche Fi attualmente sotto Fdi governi oltre 7 milioni di cittadini, mentre Fdi meno di un milione e mezzo avendo soltanto la presidenza dell'Abruzzo. Non solo, ma anche nei sondaggi effettuati per quanto riguarda la Puglia Raffaele Fitto è sia il candidato con più preferenze dentro il centrodestra, ma conserva pure un discreto vantaggio sullo sfidante, Emiliano. Stessa storia nelle Marche conin quota Fdi. Due Regioni dove, nonostante tutto, Matteo Salvini ha tentato di inserire propri nomi:in Puglia e, sindaco di Jesi, nelle Marche. Ecco perché l'altra fiche messa sul tavolo da Meloni è stata quella di far pesare la rinuncia alla presidenza del Copasir quando quasi un anno fa facendo fede agli accordi sottoscritti con Salvini l'Fdifece un passo indietro agevolando l'elezione al delicatissimo Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica del leghista. Le trattative vanno avanti ad oltranza. Discorso avanzato anche da Fi durante il vertice avendo potuto prendersi la presidenza con Elio Vito.La coalizione si era già spaccata al mattino alla Camera sul voto per fissare la data delle elezioni regionali. L'emendamento presentato dal forzistaha visto infatti il voto favorevole di Fi, l'astensione della Lega e il voto contrario di Fratelli d'Italia. L'emendamento, rivendicato come una vittoria dalla capogruppo di Fi,, prevede che non si potrà votare prima del 15 settembre, bloccando di fatto le spinte provenienti soprattutto dai governatori di Campania, Liguria e Veneto di anticipare il voto già in estate. La data maggiormente probabile resta quella del 20 e 21 settembre: le elezioni si svolgeranno infatti in due giorni, domenica e lunedì. Resta comunque in pista l'ipotesi di aprire le urne per il 27 e 28 settembre, con Fdi che spinge per la prima settimana di ottobre. Il segnale eloquente delle fibrillazioni dentro il centrodestra che sono ancora tutte da assorbire. A Salvini spetterà l'ultima parola per tenere unito il fronte. Al di là dei candidati è ormai eloquente la distanza tra l'atteggiamento verso la maggioranza di Silvio Berlusconi e quello degli altri due alleati. Stavolta l'operazione unità sembra complessa come quella di far quadrare un cerchio.