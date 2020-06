Regionali in Campania, Tajani (FI): «L’anti-De Luca è solo Caldoro e Salvini lo sa»

«Se si rompe la coalizione di centrodestra, Matteo Salvini se ne assumerà tutta la responsabilità», ragiona Antonio Tajani, vice presidente di Forza Italia, che sembra ormai stanco di questo tirare troppo la corda dell'ex ministro leghista sulla candidatura di Stefano Caldoro. Si spezza questa corda? «Forza Italia non ha mai avuto tutta questa pazienza...».

Presidente, una domanda secca: il centrodestra ancora è indeciso ma non volete vincere le elezioni in Campania?

«Forza Italia assolutamente sì ed è possibile battere De Luca. Perché la maggioranza degli elettori campani è di centrodestra, secondo i sondaggi. E sempre le stesse rilevazioni di Tecnè ci dicono come Stefano Caldoro, rispetto ad altri sondaci, è il miglior nome: appena due punti di svantaggio con l'attuale presidente della Regione».

Eppure De Luca sembra imbattibile e molti elettori di centrodestra ormai, lo apprezzano e lo voteranno.

«Ma siamo sicuri che il quadro sarà lo stesso quando voteremo? No perché finito il periodo dell'emergenza Covid tutto cambierà».

In che senso?

«Siamo all'inizio di giugno ma fine settembre sarà difficile anche per De Luca: il suo consenso calerà viste le preoccupazioni dei napoletani e dei campani per la crisi economica. Gli effetti si vedranno solo dopo l'estate. Qui si tratta di comprendere quali sono i problemi dei campani, di Napoli e di ogni singola provincia. Ci vuole un progetto per l'intera regione e dei problemi che già emergono. A cominciare dalla stagione turistica che ha subito un colpo durissimo. E, guardi, finiamola con l'imbattibilità di De Luca: i giudizi sul suo lavoro in questa emergenza non sono così lusinghieri».

Torniamo al candidato presidente Caldoro: da mesi Salvini lo mette in discussione e continua ad alzare il tiro alla vigilia delle elezioni.

«Ripeto: Stefano è il miglior nome. Lo dicono i sondaggi ed ha dimostrato di saper governare. Mi auguro che la Lega lo capisca e, soprattutto, capisca come perdere altro tempo non aiuta certo il centrodestra. Vincere in Campania, Puglia, Veneto, Liguria e, forse, anche in Toscana, significa dare un colpo al governo e costruire un'alternativa per questa maggioranza. Nel Sud si vince con Fi e l'abbiamo dimostrato già in Calabria e Basilicata. Se il nome è della nostra area, è vincente. Per questo a Salvini dico: facciamo in fretta».

L'ex ministro tergiversa e dice di avere un nome alternativo.

«L'avversario di tutti è De Luca: il nostro giudizio sui 5 anni alla Regione è negativo. E credo che anche Salvini non possa dire diversamente».

Il centrodestra aveva scelto i nomi mesi fa: poi in Campania e Puglia è stato rimesso in discussione dalla Lega. Ma se si tira troppo la corda, non si spezza?

«Sto lavorando con grande pazienza e, ripeto, vinciamo con una coalizione coesa. E continuo a lavorare in questa direzione. Non avere un nome unitario significa fare un regalo a De Luca, a Conte, Pd e grillini. E noi regali non vogliamo farne».

Ma Salvini ha mai fatto, ai tavoli di coalizione, altri nomi? magari potevate farci una valutazione

«Non ha mai fatto un nome alternativo ad un tavolo o ai vari incontri. Io mi auguro che Salvini ci ripensi o farà vincere De Luca che, non a caso, voleva votare a luglio. Perché in autunno avremo un'immagine diversa di lui. E io contesto il malgoverno di questa giunta di sinistra, al di là delle straripanti apparizioni in tv e sui social».

Si risolverà tutto nell'ennesimo vertice domani o martedì?

«Io mi auguro che prevalga il buon senso. Se vinciamo qui, invertiamo la rotta. E non mi arrendo io, né Berlusconi».

Andreste anche da soli con Caldoro?

«Chi rompe l'unità del centrodestra, se ne assume la responsabilità».

Beh anche in Fi ci sono distinguo: Caldoro non piace alla Carfagna.

«Non siamo una caserma, si può anche dissentire ma quando ci sarà campagna elettorale Mara sarà impegnata in prima linea. Come tutta Forza Italia. Ma ora basta discussioni».

Lei dice che Fi è pronta a collaborare con il governo: come?

«Il centrodestra ha sempre accettato l'invito di Conte a Palazzo Chigi. Forza Italia è stata sempre disposta a collaborare e lavorare insieme ma la maggioranza pone la fiducia e respinge tutti i nostri emendamenti. Noi abbiamo risposto positivamente all'appello del Capo dello Stato per rilanciare il Paese superando le divisioni, ma il Governo deve fare la sua parte. Guardi il nostro partito è in crescita e lo dimostra come siamo stati gli unici a fare proposte alternative per la Fase 2. E in anticipo, come sui recovery bond o sul Mes. Noi non parliamo come Renzi o Prodi, per rispondere a Matteo Salvini, ma come Confindustria e come tutte le categorie che hanno scritto a Conte e al capo dello Stato per avere certezze sul futuro».

