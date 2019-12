Elezioni regionali Campania, de Magistris ci crede: «Da soli faremo perdere De Luca»

“Siamo convinti che saremo determinanti per la sconfitta di De Luca. L’obiettivo è creare quel campo largo a cui lavoro e che auspico, che mira a vincere per sconfiggere la destra a trazione salviniana da una parte e De Luca dall’altra. Se questo non dovesse accadere e ci dovessimo candidare da soli, potremmo anche non vincere - e non è detto - ma comunque l’effetto sarà quello di far perdere De Luca. Questo è sicuro perché la lista sarà forte e De Luca non sarà più il presidente della Regione Campania”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ai microfoni di Mariù Adamo in una intervista realizzata per Mattina 9, il morning show in onda su Canale 9 - 7 Gold.

“Vedremo se il Partito Democratico ha la forza di lavorare per costruire altro e se il Movimento 5 Stelle ritrova il suo spirito di movimento. Dicono che vogliono affidarsi a liste civiche? Ebbene - ha concluso il Sindaco - noi siamo i più civici di tutti. E’ una ghiotta occasione per fare una coalizione civica”.

