Regionalismo, l'autonomia spacca industriali e sindacati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 30 Gennaio 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come le scimmiette: non vedono, non sentono e soprattutto non parlano. Cgil, Cisl e Uil saranno in piazza insieme, sabato 9 febbraio a Roma, per una manifestazione critica sull'operato del governo e in nove pagine di proposte non dicono mezza parola sull'autonomia differenziata, la riforma epocale che il governo ha in calendario per il 15 febbraio. Ironia delle cose, la piattaforma unitaria di Cgil, Cisl e Uil è stata approvata il 22 ottobre scorso, anniversario dei referendum di Lombardia e Veneto, ma neppure quella coincidenza ha spinto il sindacato a prendere posizione su una riforma che intende cambiare faccia allo Stato, con effetti fortissimi sulla scuola e la sanità. Perché? «Al Nord, diciamolo, questa autonomia piace», confessa a Napoli un sindacalista nel corso di un seminario a porte chiuse della Cisl Campania proprio sul tema del regionalismo. E quindi il sindacato tra breve metterà in piedi tutta la sua macchina organizzativa per portare il mondo del lavoro a Roma e incalzare il governo, senza sapere cosa dire sul tema del momento, diventato tabù.