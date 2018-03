Regione Lazio, Zingaretti vince ma non ha la maggioranza

Martedì 6 Marzo 2018, 20:41 - Ultimo aggiornamento: 06-03-2018 21:43

A quasi due giorni dal voto, sono ore decisive per capire come sarà composto il nuovo consiglio regionale del Lazio. Nicola Zingaretti, candidato del centrosinistra ha vinto, ma il presidente riconfermato non avrà una maggioranza autonoma in aula in grado di farlo governare. La coalizione guidata da Zingaretti si ferma infatti a 25 seggi (compreso il presidente) su 51. Ecco il dettaglio della probabile distribuzione dei voti (il conteggio non è ancora definitivo).CENTROSINISTRA 2518 Pd9 proporzionale (7 Roma 1 Frosinone 1 Latina)9 premio maggioranza (5 Roma, 4 province)3 Lista Zingaretti (2 Roma, 1 premio maggioranza)1 Leu (Roma)1 +Europa (Roma)1 Centro solidale (Roma)1 ZingarettiCENTRODESTRA 156 FI (4 Roma, 1 Latina, 1 Frosinone)4 Lega (3 Roma, 1 Latina)3 FdI (Roma)1 NcI-Udc (Roma)1 Epi (Parisi) (Roma)M5S 10(7 Roma, 1 Latina, 1 Frosinone, 1 Viterbo)LISTA PIROZZI 1(Roma)