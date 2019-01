Condannato il capogruppo della Lega, gelo M5S: imbarazzante

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 19 Gennaio 2019, 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spese pazze per 3,4 milioni di euro, dal 2008 al 2012, con i soldi dei contribuenti lombardi. Spulciando i rendiconti di 52 ex assessori e consiglieri del Pirellone, i magistrati hanno trovato di tutto: novanta provole Auricchio, ostriche e piadina alla Nutella, gratta e vinci, aperitivi e aragoste, taxi e auto a noleggio, una corona funebre, fuochi d'artificio e cartucce per la caccia. Acquisti che nulla hanno a che fare con esigenze di servizio, per i quali i politici regionali accusati di peculato sono stati condannati a pene da un anno e 5 mesi fino a 4 anni e 8 mesi.Nell'elenco ci sono nomi eccellenti: Renzo Bossi detto il Trota (2 anni e 6 mesi), Nicole Minetti e il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo (entrambi un anno e 8 mesi, Stefano Maullu, europarlamentare di Fratelli d'Italia (un anno e 6 mesi), e Alessandro Colucci, deputato del gruppo misto (2 anni e 2 mesi). Nella requisitoria il pm Paolo Filippini ha spiegato che si è trattato di rimborsi «illeciti» poiché ciascun consigliere, oltre ad aver percepito 8.500 euro al mese per «le funzioni», aveva un'indennità di 6.000 euro e più 3.500 euro al mese per i trasporti. I giudici hanno disposto confische e provvisionali alla Regione Lombardia per centinaia di migliaia di euro. Chi non ha risarcito, non ha beneficiato dell'attenuante e ha una pena superiore ai due anni dovrà fare i conti con la legge spazzacorrotti in vigore a fine mese: niente lavoro esterno né misure alternative al carcere.